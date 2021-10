Maltempo, treni sospesi e tratte KO a Roma e provincia (Di martedì 5 ottobre 2021) Ingenti danni per Maltempo dopo la notte tempestosa di pioggia che si è abbattuta su Roma e provincia: disagi per le linee ferroviarie, con la Roma-NAPOLI e la Roma-NETTUNO in tilt. In una nota, trenitalia informa che la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 1.50 di questa notte nel tratto fra Roma Casilina e Latina, e sulla linea Roma-Nettuno. Durante il forte temporale un fulmine ha provocato l’incendio di una cabina cavi nei pressi di Torricola, con conseguenti danni agli impianti di circolazione. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare il servizio. Riprogrammate le tratte con deviazione del traffico via Cassino e attivato un servizio di bus ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Ingenti danni perdopo la notte tempestosa di pioggia che si è abbattuta su: disagi per le linee ferroviarie, con la-NAPOLI e la-NETTUNO in tilt. In una nota,talia informa che la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 1.50 di questa notte nel tratto fraCasilina e Latina, e sulla linea-Nettuno. Durante il forte temporale un fulmine ha provocato l’incendio di una cabina cavi nei pressi di Torricola, con conseguenti danni agli impianti di circolazione. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare il servizio. Riprogrammate lecon deviazione del traffico via Cassino e attivato un servizio di bus ...

