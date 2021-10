Alitalia, Fit-Cisl: Cigs prorogata fino al 2022 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "La proroga odierna della cassa integrazione straordinaria fino al 2022 per le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia è da considerarsi un primo passo. Occorre infatti ragionare almeno fino al 2025, coprendo quindi l`intero arco di piano di Ita, quando da previsioni assorbirà ulteriore personale della ex compagnia di bandiera. Inoltre insistiamo che si parli di politiche attive: le persone interessate devono poter conservare e aggiornare le certificazioni e le abilitazioni necessarie". È quanto dichiara la Fit-Cisl. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "La proroga odierna della cassa integrazione straordinariaalper le lavoratrici e i lavoratori diè da considerarsi un primo passo. Occorre infatti ragionare almenoal 2025, coprendo quindi l`intero arco di piano di Ita, quando da previsioni assorbirà ulteriore personale della ex compagnia di bandiera. Inoltre insistiamo che si parli di politiche attive: le persone interessate devono poter conservare e aggiornare le certificazioni e le abilitazioni necessarie". È quanto dichiara la Fit-

