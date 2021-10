“Alfonso, ti prego…”. GF Vip, show Francesca Cipriani: tutto in un momento (tra i più ‘rari’ della tv) (Di martedì 5 ottobre 2021) Attimi di tensione (e risate) al GF Vip, quando a Francesca Cipriani viene annunciato che potrà vedere il suo fidanzato Alessandro Rossi. La showgirl, impazzisce solo a sentire la sua voce tramite un megafono da fuori la casa: la showgirl aveva messo in scena un mancamento, tra urla, mezzi svenimenti, e attimi di follia. Rivedendolo davanti a sé, Francesca Cipriani ha una reazione a dir poco fuori controllo, tanto che sono costretti ad intervenire due bodyguard di Cinecittà, che si interpongono tra lei e il ragazzo, per impedirle di infrangere le regole di sicurezza anti Covid. C’è da dire che prima di farli incontrare, il maligno Alfonso Signorini ha stuzzicato Francesca Cipriani informandola sul flirt che Dagospia ha messo in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Attimi di tensione (e risate) al GF Vip, quando aviene annunciato che potrà vedere il suo fidanzato Alessandro Rossi. Lagirl, impazzisce solo a sentire la sua voce tramite un megafono da fuori la casa: lagirl aveva messo in scena un mancamento, tra urla, mezzi svenimenti, e attimi di follia. Rivedendolo davanti a sé,ha una reazione a dir poco fuori controllo, tanto che sono costretti ad intervenire due bodyguard di Cinecittà, che si interpongono tra lei e il ragazzo, per impedirle di infrangere le regole di sicurezza anti Covid. C’è da dire che prima di farli incontrare, il malignoSignorini ha stuzzicatoinformandola sul flirt che Dagospia ha messo in ...

Advertising

Debora93432281 : #gfvip scusate possiamo fare un appello ad Alfonso per dire di dividere le princess? Perché se andranno in nominati… - pnkmvn : ALFONSO TI PREGO LEI È TUTTA LA MIA VITA - Giuls_Costabile : Facciamo una petizione per schiaffargli le prove in faccia alle princess? Vi prego dove si firma che lo faccio subi… - ashelylove22 : RT @camillaaaa01: venerdì clip soleil-nicola?! io prego solo tutti i santi che alfonso non metta in imbarazzo nicola... #gfvip - camillaaaa01 : venerdì clip soleil-nicola?! io prego solo tutti i santi che alfonso non metta in imbarazzo nicola... #gfvip -