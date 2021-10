ZTE, China Mobile e NR Electric rilasciano la prima rete deterministica TSN 5G end-to-end del settore per potenziare le reti verdi (Di lunedì 4 ottobre 2021) ZTE Corporation, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l’Internet Mobile, insieme a China Mobile e NR Electric, ha rilasciato oggi la prima rete deterministica 5G TSN end-to-end del settore al PT/EXPO China 2021. A sostegno dei servizi di rete, il network accelera la diffusione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 4 ottobre 2021) ZTE Corporation, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l’Internet, insieme ae NR, ha rilasciato oggi la5G TSN end-to-end delal PT/EXPO2021. A sostegno dei servizi di, il network accelera la diffusione InsideOver.

Advertising

comunica_rp : Zte e China Telecom rafforzano la partnership per la cloud network - StartComNews : Zte e China Telecom rafforzano la partnership per la cloud network - vKiIIzone : RT @gizmochina: ZTE Axon 30 Ultra UD Edition goes on sale in China #ZTE #Axon30UltraUDEdition #Snapdragon870 - gizmochina : ZTE Axon 30 Ultra UD Edition goes on sale in China #ZTE #Axon30UltraUDEdition #Snapdragon870… -