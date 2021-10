Verissimo | Gabriel Garko | “Ho un nuovo fidanzato | ha 36 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata diandata in onda il 3 ottobre, c’è stato anche. L’attore torinese, alla soglia dei 50, continua ad incantare il grande pubblico con il proprio fascino. Lo stesso che deve aver colpito il suocompagno, di cui non si conosce l’identità ma solo qualche dettaglio. A rivelarlo è stato lo stesso attore nel programma di Canale 5: “Ho un, ha trentasei, non è un modello come qualcuno aveva scritto e non fa parte del mondo dello spettacolo”, ha dettoa cuore aperto. L’attore è poi tornato sul desiderio di diventare papà (che aveva raccontato in esclusiva anche al FqMagazine: “Ci sto pensando seriamente”), ma ha parlato anche della ...