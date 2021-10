**Torino: Chiamparino, 'remuntada Lo Russo, ribaltate previsioni'** (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Qui a Torino si andrà al ballottaggio con un dato nuovo però: si dava per scontato che vincesse Damilano al primo turno o che andasse al ballottaggio con il 48-49%, si è ribaltato tutto. C'è uno slancio che è un buon abbrivio per il ballottaggio. La remuntada di Lo Russo è dovuta quasi esclusivamente alla sua campagna elettorale". Così Sergio Chiamparino a La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Qui a Torino si andrà al ballottaggio con un dato nuovo però: si dava per scontato che vincesse Damilano al primo turno o che andasse al ballottaggio con il 48-49%, si è ribaltato tutto. C'è uno slancio che è un buon abbrivio per il ballottaggio. Ladi Loè dovuta quasi esclusivamente alla sua campagna elettorale". Così Sergioa La7.

