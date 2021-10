Maltempo, allerta meteo Liguria e Piemonte: sospesa circolazione treni tra Savona e Torino (Di martedì 5 ottobre 2021) Un lunedì di disagi in Piemonte e in Liguria, a causa del Maltempo, annunciato anche dalla Protezione civile con diverse allerte meteo. Al momento le zone maggiormente colpite da intense precipitazioni e dall'ingrossamento dei corsi d'acqua (FOTO) sono il Savonese e l'Alessandrino, con conseguenze sulla circolazione stradale e diversi incidenti. Sospesi i treni della linea Savona-Torino. Alle 14 è scattata l'allerta rossa per la provincia di Savona e per quella di Genova, dove lo sarà fino alle 6 di domani mattina, così come sui versanti padani di Ponente. In entrambe le due principali città liguri le scuole oggi sono chiuse. Il centro della regione attende il passaggio dell’area di bassa pressione denominata ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 ottobre 2021) Un lunedì di disagi ine in, a causa del, annunciato anche dalla Protezione civile con diverse allerte. Al momento le zone maggiormente colpite da intense precipitazioni e dall'ingrossamento dei corsi d'acqua (FOTO) sono il Savonese e l'Alessandrino, con conseguenze sullastradale e diversi incidenti. Sospesi idella linea. Alle 14 è scattata l'rossa per la provincia die per quella di Genova, dove lo sarà fino alle 6 di domani mattina, così come sui versanti padani di Ponente. In entrambe le due principali città liguri le scuole oggi sono chiuse. Il centro della regione attende il passaggio dell’area di bassa pressione denominata ...

