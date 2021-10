Incidente mortale ad Aprilia, muore a 19 anni dopo lo schianto contro il muro: chi è la vittima (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ancora una giovane vita spezzata troppo presto. Ancora una giovane ragazza morta in un Incidente stradale. Ha perso la vita così, a bordo della sua auto, Cristina Andersson, la ragazza di 19 anni che nella notte si è schiantata sulla curva di via Genio Civile ad Aprilia, quasi all’imbocco della via Pontina. Tragico Incidente ad Aprilia: morta la 19enne Cristina Andersson La 19enne, che si trovava a bordo della sua auto, per cause ancora tutte da verificare ha perso il controllo della vettura ed è finita fuori strada. L’auto si è prima ribaltata, poi si è schiantata contro un muro senza lasciarle scampo. Un impatto troppo violento: Cristina è morta così sul colpo, a soli 19 anni e inutile è stato l’intervento del personale sanitario del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ancora una giovane vita spezzata troppo presto. Ancora una giovane ragazza morta in unstradale. Ha perso la vita così, a bordo della sua auto, Cristina Andersson, la ragazza di 19che nella notte si è schiantata sulla curva di via Genio Civile ad, quasi all’imbocco della via Pontina. Tragicoad: morta la 19enne Cristina Andersson La 19enne, che si trovava a bordo della sua auto, per cause ancora tutte da verificare ha perso illlo della vettura ed è finita fuori strada. L’auto si è prima ribaltata, poi si è schiantataunsenza lasciarle scampo. Un impatto troppo violento: Cristina è morta così sul colpo, a soli 19e inutile è stato l’intervento del personale sanitario del ...

