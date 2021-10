Il Centrosinistra prende Milano, Napoli e Bologna. A Roma è sfida Michetti - Gualtieri. Occhiuto vince in Calabria (Di lunedì 4 ottobre 2021) I dati non sono ancora definitivi ma il Centrosinistra torna a sorridere, mentre il centrodestra paga divisioni e candidati sbagliati. Le elezioni comunali dell'era Covid danno nelle grandi città un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) I dati non sono ancora definitivi ma iltorna a sorridere, mentre il centrodestra paga divisioni e candidati sbagliati. Le elezioni comunali dell'era Covid danno nelle grandi città un ...

Advertising

graziano_delrio : C’è spazio per un centrosinistra moderno che premia le competenze e si prende cura della comunità. C’è spazio per u… - vitcastagna : RT @graziano_delrio: C’è spazio per un centrosinistra moderno che premia le competenze e si prende cura della comunità. C’è spazio per un @… - Deputatipd : RT @graziano_delrio: C’è spazio per un centrosinistra moderno che premia le competenze e si prende cura della comunità. C’è spazio per un @… - AngelaCavelli : RT @graziano_delrio: C’è spazio per un centrosinistra moderno che premia le competenze e si prende cura della comunità. C’è spazio per un @… - marcellamde : RT @graziano_delrio: C’è spazio per un centrosinistra moderno che premia le competenze e si prende cura della comunità. C’è spazio per un @… -