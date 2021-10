GFVIP: SIGNORINI RACCONTA LA STORIA DI AINETT, SOLEIL DIVIDE LA CASA E TANTE SORPRESE (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 4 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso SIGNORINI, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Dopo quanto accaduto nel corso della scorsa puntata, SOLEIL Sorge continua a essere al centro dell’attenzione della CASA. Il gruppo continua a mettere in discussione l’atteggiamento della ragazza. Se da un lato c’è chi riconosce un cambiamento in positivo e crede nel suo pentimento, dall’altro c’è invece chi, come AINETT Stephens, nutre molti dubbi sulla personalità eccentrica della coinquilina. E, a proposito di AINETT Stephens, nella puntata di domani sera, sarà RACCONTAta la STORIA personale della showgirl che, nel corso degli anni, è stata scandita non ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 4 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Dopo quanto accaduto nel corso della scorsa puntata,Sorge continua a essere al centro dell’attenzione della. Il gruppo continua a mettere in discussione l’atteggiamento della ragazza. Se da un lato c’è chi riconosce un cambiamento in positivo e crede nel suo pentimento, dall’altro c’è invece chi, comeStephens, nutre molti dubbi sulla personalità eccentrica della coinquilina. E, a proposito diStephens, nella puntata di domani sera, saràta lapersonale della showgirl che, nel corso degli anni, è stata scandita non ...

