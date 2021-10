Attentati devastano l' Afghanistan incontrollabile per i Talebani

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Domenica di sangue indove lo scontro tra i, Al Qaeda, la rete Haqqani e l'Isis Khorasan si fa sempre più cruento. É ancora incerto il numero dei morti causati dalla bomba esplosa ieri all'ingresso della moschea Eid Gah, la seconda della capitale afghana, mentre erano in corso i funerali della madre del portavoce dei, Zabihullah Mujahid, morta alcuni giorni fa. Secondo alcune testimonianze raccolte dalla Associated Press e confermate da Bilal Karimi, uno dei vice del portavoce ufficiale dei, tra i 12 morti e i 32 feriti non ci sarebbero combattentima civili che erano fuori dal cancello della moschea che si trova a pochi metri dal Palazzo presidenziale e dal Ministero della Difesa nel centro di Kabul. L'ISIS-K non ha ancora rivendicato ufficialmente ...