Alvin | chi è | la carriera e la vita privata del conduttore che oggi debutta a Mystery Land

(Di lunedì 4 ottobre 2021)è pronto a tuffarsi in una nuova avventura televisiva che prende il vialunedì 4 ottobre 2021 su Italia1. Insarà al fianco di Aurora Ramazzotti nella sua ultima fatica a caccia di misteri ma il presentatore radiofonico e veejay è divenuto noto al grande pubblico televisivo principalmente per la partecipazione a L’Isola dei Famosi come inviato al fianco di Alessia Marcuzzi. Divertente, versatile e con una grande passione per la musica, conosciamo meglio la lungadi, divisa tra televisione e radio. Ladi: la passione per la musica ed il successo in televisioneè lo pseudonimo di Alberto Bonato, nato in provincia di Milano a Rho il 18 ottobre del 1977. Muove i primi ...