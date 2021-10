Allerta meteo in Liguria, esonda il Letimbro a Savona: le immagini del fiume in piena (Di lunedì 4 ottobre 2021) In Liguria è Allerta meteo a causa delle violenti e insistenti perturbazioni che si stanno abbattendo in queste ore in tutta la Regione. Al momento, sono stati segnalati disagi a Savona dove è in vigore l’Allerta meteo arancione per temporali. Nel Savonese sono esondati i torrenti Letimbro in località Santuario e l’Erro a Pontinvrea. Le autorità hanno chiuso il tratto dell’Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l’A10 e chiusa al traffico la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima del centro urbano di Cadibona. A Savona, in via precauzionale, sono stati interdetti al traffico i ponti, a causa degli allagamenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ina causa delle violenti e insistenti perturbazioni che si stanno abbattendo in queste ore in tutta la Regione. Al momento, sono stati segnalati disagi adove è in vigore l’arancione per temporali. Nel Savonese sonoti i torrentiin località Santuario e l’Erro a Pontinvrea. Le autorità hanno chiuso il tratto dell’Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10verso il bivio con l’A10 e chiusa al traffico la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima del centro urbano di Cadibona. A, in via precauzionale, sono stati interdetti al traffico i ponti, a causa degli allagamenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

