Ue, Premio sicurezza dei prodotti 2021: medaglia d’oro per l’italiana Totem (Di domenica 3 ottobre 2021) Lo scorso 28 settembre la Commissione europea ha annunciato i vincitori del Premio UE per la sicurezza dei prodotti 2021. Sono state celebrate undici imprese provenienti da otto diversi paesi per le innovazioni e gli investimenti a favore della tutela dei consumatori. Tra le grandi imprese, primo posto e medaglia d’oro all’italiana Totem “per aver incoraggiato una mobilità sicura e verde integrando una tecnologia di allarme per possibile urto nei monopattini elettrici”. Nella sua seconda edizione, il Premio si concentra su due aspetti: la tutela dei gruppi di consumatori vulnerabili e l’uso di nuove tecnologie per rafforzare la sicurezza dei consumatori, con premi separati per le piccole e medie imprese (PMI) e le ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 ottobre 2021) Lo scorso 28 settembre la Commissione europea ha annunciato i vincitori delUE per ladei. Sono state celebrate undici imprese provenienti da otto diversi paesi per le innovazioni e gli investimenti a favore della tutela dei consumatori. Tra le grandi imprese, primo posto eal“per aver incoraggiato una mobilità sicura e verde integrando una tecnologia di allarme per possibile urto nei monopattini elettrici”. Nella sua seconda edizione, ilsi concentra su due aspetti: la tutela dei gruppi di consumatori vulnerabili e l’uso di nuove tecnologie per rafforzare ladei consumatori, con premi separati per le piccole e medie imprese (PMI) e le ...

