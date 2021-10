La storia dell’uomo morto a 127 anni: la sua famiglia reclama un posto nel Guinness dei primati (Di sabato 2 ottobre 2021) Ha praticamente visto e vissuto tre secoli Natabay Tinsiew, l’eritreo morto alla veneranda età di 127 anni. Adesso, dopo una vita da record, la famiglia si aspetta un riconoscimento – come annunciato da loro stessi che sperano in un posto nel Guinness dei primati mondiali come persona più longeva al mondo. Una vita da record… “Pazienza, generosità e una vita gioiosa” queste sono state le caratteristiche di Natabay Tinsiew, forse il suo elisir di lunga vita. Questo il ricordo che la nipote dell’uomo più longevo del mondo, Zere Natabay, regala alla Bbc. Dopo una vita vissuta a cavallo di ben tre secoli, l’uomo è morto lunedì nel suo villaggio, Azefa, circondato da montagne, ma testimone di tutte le rivoluzioni tecniche e tecnologiche, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 ottobre 2021) Ha praticamente visto e vissuto tre secoli Natabay Tinsiew, l’eritreoalla veneranda età di 127. Adesso, dopo una vita da record, lasi aspetta un riconoscimento – come annunciato da loro stessi che sperano in unneldeimondiali come persona più longeva al mondo. Una vita da record… “Pazienza, generosità e una vita gioiosa” queste sono state le caratteristiche di Natabay Tinsiew, forse il suo elisir di lunga vita. Questo il ricordo che la nipotepiù longevo del mondo, Zere Natabay, regala alla Bbc. Dopo una vita vissuta a cavallo di ben tre secoli, l’uomo èlunedì nel suo villaggio, Azefa, circondato da montagne, ma testimone di tutte le rivoluzioni tecniche e tecnologiche, ...

