Grande Fratello Vip: Lo Scandalo Delle Principesse Hailé Selassié! (Di sabato 2 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, sesta puntata: tra i tanti argomenti caldi di questo appuntamento con il reality show c'è stato quello che ha riguardato le Principesse Hailé Selassié. Jessica, Clarissa e Lulù hanno appreso l'arresto del padre anche se in realtà erano già a conoscenza della complicata situazione familiare. In realtà le ragazze non sarebbero Delle Principesse. Ecco tutto quello che è successo e le spiegazioni sullo Scandalo Delle Selassié! Grande Fratello Vip 6, 6^ puntata: il padre Delle Principesse è in carcere, loro sono serene! Prima della sesta puntata del Grande Fratello Vip 6, le sorelle Selassié hanno avuto modo di ...

