Piomba l' Arsenal | vuole il calciatore del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ile Insigne continuano a trattare il rinnovo di contratto, anche se ancora non è arrivato l'accordo fra le parti. Secondo l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", sul capitan azzurro c'è una big inglese su di lui: FOTO IMAGO "L’sta lì, avanti alle altre, ed eventualmente, a parametro zero, poi si aprirebbero scenari imprevedibili che riguarderebbero l’Europa intera, quella che conta, quella che sogna di arrivare all’affare senza sganciare un euro per l’acquisto".