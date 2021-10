Marito e moglie morti sul colpo in vacanza: festeggiavano il 50esimo anniversario di matrimonio (Di venerdì 1 ottobre 2021) La nuova luna di miele finisce in tragedia: morti sul colpo. Erano partiti per una vacanza “on the road” per festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni di matrimonio. Una vacanza organizzata nei minimi dettagli: per mesi moglie Marito avevano guardato video di viaggi in treno per prepararsi a celebrare al meglio il 50esimo anniversario. Quel giro turistico che avevano programmato avrebbe dovuto avere diverse tappe, una per ogni momento speciale della loro vita. Ma il destino ha voluto diversamente per Don e Margie Varnaode. Lui nell’ultima telefonata prima di morire, aveva raccontato ai colleghi l’inizio della loro vacanza da sogno che poi purtroppo si è trasformata in dramma. “Erano a Washington DC – hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) La nuova luna di miele finisce in tragedia:sul. Erano partiti per una“on the road” per festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni di. Unaorganizzata nei minimi dettagli: per mesiavevano guardato video di viaggi in treno per prepararsi a celebrare al meglio il. Quel giro turistico che avevano programmato avrebbe dovuto avere diverse tappe, una per ogni momento speciale della loro vita. Ma il destino ha voluto diversamente per Don e Margie Varnaode. Lui nell’ultima telefonata prima di morire, aveva raccontato ai colleghi l’inizio della loroda sogno che poi purtroppo si è trasformata in dramma. “Erano a Washington DC – hanno ...

