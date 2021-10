Advertising

Ad10000follower : Giappone, indice PMI manifattura settembre scende a 51,5 punti - DividendProfit : Giappone, indice PMI manifattura settembre scende a 51,5 punti - PaoloLuraschi : (Parte 4) Di seguito l'agenda di alcuni dei principali aggiornamenti macro settimanali •Lunedì 27 settembre -Cina:p… - ekonomia_it : Germania, indice IFO cala per il terzo mese consecutivo. Giappone, ancora deflazione #kbriefing #datimacro - GabriellaGaro14 : Giappone: indice Nikkei, ci attendiamo una correzione -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone indice

Borsa Italiana

L'attività della manifattura incontinua a crescere a settembre, anche se al ritmo inferiore da febbraio. L'PMI manifatturiero Jibun Bank, pubblicato da Markit, indica un valore di 51,5 punti , migliore dei 51,2 ...Nel mese di settembre, l'Pmi manifatturiero Jibun Bank - Markit Manufacturing delsi è attestato a 51,5 punti. Il dato è stato rivisto al rialzo dai 51,2 punti della lettura preliminare, ma è sceso rispetto ai ...Sentiment in miglioramento per le imprese giapponesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla bank of Japan.Giappone, Indice Tankan nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) 18 punti, in aumento rispetto al precedente 14 punti (la previsione era ...