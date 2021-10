Federico Rossi e Annalisa più complici che mai | “abbracci e sguardi d’intesa dietro le quinte”

(Di venerdì 1 ottobre 2021)Scarrone esono una coppia artistica ormai consolidata: protagonisti dell’estate con la loro hit “Movimento Lento” e insieme anche sul palco dello scorso Festival di Sanremo. Ora, la loro sintonia potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più. Secondo le indiscrezioni,ledei Seat Music Awards di Verona, i due si sono scambiati, apparendo piùche mai. Potrebbe nascere l’amore? L'articolo proviene da City Roma News.

e Annalisa potrebbero avere un flirt, alcune indiscrezioni li hanno beccati in atteggiamenti molto affettuosi e complici, tanto da pensare a una loro relazione. Secondo il giornale Diva ... Cosa c'è tra Annalisa e Federico Rossi? Semplice che il gossip si occupi di loro ma che possano essere fidanzati salta fuori anche dalla rivista Diva e Donna. Non solo insieme sul palco, c'è chi racco ...