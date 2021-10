Continuo calo di ascolti per Star in the Star. Il programma chiude in anticipo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Star in the Star sarebbe dovuto essere uno dei programmi di punta della stagione autunnale di Canale 5. Le cose, però, sono andate diversamente perché la trasmissione non ha ottenuto il successo desiderato. Al pubblico non è piaciuto e anche i vertici Mediaset hanno avuto molto da ridire sul modo in cui l’idea di base è stata sviluppata. Dopo numerose voci di corridoio, nella serata di ieri è arrivata la conferma ufficiale: Star in the Star chiuderà in anticipo. L’annuncio è stato dato dalla stessa Ilary Blasi durante il terzo appuntamento del programma. Potrebbe interessarti: Star in the Star non va bene e Mediaset diffida ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 ottobre 2021)in thesarebbe dovuto essere uno dei programmi di punta della stagione autunnale di Canale 5. Le cose, però, sono andate diversamente perché la trasmissione non ha ottenuto il successo desiderato. Al pubblico non è piaciuto e anche i vertici Mediaset hanno avuto molto da ridire sul modo in cui l’idea di base è stata sviluppata. Dopo numerose voci di corridoio, nella serata di ieri è arrivata la conferma ufficiale:in therà in. L’annuncio è stato dato dalla stessa Ilary Blasi durante il terzo appuntamento del. Potrebbe interessarti:in thenon va bene e Mediaset diffida ...

