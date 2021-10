Bocciatura dopo l’uscita di eFootball 2022: appuntamento a novembre (Di venerdì 1 ottobre 2021) C’è al momento forte delusione dopo l’uscita di eFootball 22, erede di PES 2021 che non sta facendo breccia nonostante la possibilità di procedere con il download gratis. A distanza di poche ore dall’esordio sul mercato di FIFA 22, di cui vi abbiamo parlato fino a ieri, bisogna precisare alcuni concetti per tutti coloro che si ritrovano disorientati dopo aver portato a termine l’installazione. Come stanno le cose e cosa dobbiamo aspettarci a medio termine? Facciamo il punto della situazione oggi 1 ottobre. Male le recensioni dopo l’uscita di eFootball 2022 Al momento, le recensioni a meno di due giorni dall’uscita di eFootball 2022 sono al 90% negative, facendo un rapido giro tra i vari store in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) C’è al momento forte delusionedi22, erede di PES 2021 che non sta facendo breccia nonostante la possibilità di procedere con il download gratis. A distanza di poche ore dall’esordio sul mercato di FIFA 22, di cui vi abbiamo parlato fino a ieri, bisogna precisare alcuni concetti per tutti coloro che si ritrovano disorientatiaver portato a termine l’installazione. Come stanno le cose e cosa dobbiamo aspettarci a medio termine? Facciamo il punto della situazione oggi 1 ottobre. Male le recensionidiAl momento, le recensioni a meno di due giorni daldisono al 90% negative, facendo un rapido giro tra i vari store in ...

Advertising

miperdoinshawn : AH è il tipo che mi rompeva le palle con il materiale di ap anche dopo la bocciatura ma vaff - tvsvizzera : In attesa di una nuova riforma, dopo la bocciatura in giugno alle urne della nuova Legge sul CO2, la Camera bassa v… - FerroniFranco : Un'altra valutazione negativa della Politica Agricola Comune da parte della Corte dei Conti europea, dopo la clamor… - Eleonor22849454 : Da quando ho 9 anni pulisco casa mia. Alle medie ho rischiato la bocciatura 2 anni di seguito perché non avevo temp… - JulianRoss79 : Ovviamente quel gobbo infiltrato di Barzaghi parla già di bocciatura per Calhanoglu dopo una panchina ???? -