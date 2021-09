Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2021 ore 18:45 (Di giovedì 30 settembre 2021) Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2021 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER L’ APPIA; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO A VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E GROTTAROSSA IN DIREZIONE PRIMA PORTA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021)DEL 30 SETTEMBREORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER L’ APPIA; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO A VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E GROTTAROSSA IN DIREZIONE PRIMA PORTA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE CIRCONE SOSTENUTA SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Venerdì 1 ottobre al via anche a Reggio Emilia il Piano regionale per contenere gli inquinanti da veicoli e riscaldamento 3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30 - 09 - 2021 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2021 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 ROMA - NAPOLI SEGNALATA PIOGGIA TRA COLLEFERRO ...

Venerdì 1 ottobre al via anche a Reggio Emilia il Piano regionale per contenere gli inquinanti da veicoli e riscaldamento 3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa ...