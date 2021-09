Sampdoria | Ferrero motiva la squadra | «Potete battere tutti»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente dellaMassimohato lain vista dei prossimi impegni Massimo, presidente della, ha fatto visita ieri alladi Roberto D’Aversa. Dopo essersi intrattenuto con il direttore sportivo, Daniele Faggiano, e con il tecnico, il patron si è rivolto direttamente ai blucerchiati con un discorsozionale. «Ho fatto unaforte, siete forti.. Non ripetete però gli errori delle ultime partite». Poi un breve passaggio sulle ultime vicende legali che hanno coinvolto le aziende romane: «Sono state scritte e dette tante inesattezze», questo il commento riportato da Il Secolo XIX. LEGGI TUTTE LE ...

Il presidente dellaMassimoha motivato la squadra in vista dei prossimi impegni Massimo, presidente della, ha fatto visita ieri alla squadra di Roberto D'Aversa. Dopo essersi ...... lo spirito di squadra e il rispetto dell'avversario che larappresenta". Accanto aveva unraggiante, tanto da affermare che "un istituto di credito è sostanza, il calcio è gioia: ...Le ferie forzate di Carlo Osti dalla Sampdoria stanno per terminare: il rapporto con Ferrero si è deteriorato dopo il calciomercato, ritenuto insufficiente soprattutto nelle uscite ...Massimo Ferrero è uno di quei presidenti che sa come attirare l'attenzione: cosa ha fatto il numero uno della Sampdoria.