Quirinale: Letta, ‘Draghi al Colle e poi voto, non è l’interesse dell’Italia’ (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Quando ascolto i ministri di Fi dentro questo governo, ascolto cose sempre ragionevoli”. E quelli da quelli della Lega? “Sì, tranne le ultime di Giorgetti quando nell’intervista dice che si sbaracca, si manda Draghi al Quirinale e si va al voto, secondo me non è l’interesse dell’Italia”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Quando ascolto i ministri di Fi dentro questo governo, ascolto cose sempre ragionevoli”. E quelli da quelli della Lega? “Sì, tranne le ultime di Giorgetti quando nell’intervista dice che si sbaracca, si manda Draghi ale si va al, secondo me non èdell’Italia”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

