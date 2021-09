Michetti | mi impegnerò per realizzazione stadi Roma e Lazio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021)– “Suglidi? Se si riqualifica un territorio, se si creano posti di lavoro permanenti, se si accede a una ricchezza che viene da fuori e si introita all’interno della città, se si dà soddisfazione a una passione sportiva – che ha anche valore sociale – è chiaro che quelle opere, se compatibili con le scelte dell’amministrazione locale, si possono anzi si debbono realizzare.” “Costituiscono una grande opportunità, sia per lache per la. Io mi, se ci fosse un progetto da parte di uno o di entrambe le squadre, a fare una conferenza dei servizi preliminare.” “Entro 30 giorni, se non ci sono quindi ostacoli dal punto di vista tecnica, credo che nei 100 giorni potremo portare la delibera comunale per il pubblico interesse e ...