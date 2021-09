Martina Stella con il pancione è da capogiro: pioggia di like (Di giovedì 30 settembre 2021) La splendida e nota Martina Stella condivide alcuni scatto su Instagram con il pancione: meravigliosa nelle foto, conquista i fan e fa il pieno di like M. Stella (fonte foto: Instagram, @ therealMartinaStella)La nota, affermata e stimata Martina Stella, personaggio dal grande successo, si mostra splendida in uno scatto sulla piattaforma social di Instagram: l’immagine con il pancione fa il pieno di like, tanti i messaggi di affetto nei suoi confronti. Attrice e personaggio del mondo dello spettacolo dalla grande fama, non smette di tener compagnia ed allietare le giornate di tutti coloro che la seguono con grande costanza e passione, Martina Stella, ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 settembre 2021) La splendida e notacondivide alcuni scatto su Instagram con il: meravigliosa nelle foto, conquista i fan e fa il pieno diM.(fonte foto: Instagram, @ thereal)La nota, affermata e stimata, personaggio dal grande successo, si mostra splendida in uno scatto sulla piattaforma social di Instagram: l’immagine con ilfa il pieno di, tanti i messaggi di affetto nei suoi confronti. Attrice e personaggio del mondo dello spettacolo dalla grande fama, non smette di tener compagnia ed allietare le giornate di tutti coloro che la seguono con grande costanza e passione,, ...

Advertising

Bobbysa67708294 : RT @Velenomassimo: @PregnantBellies @exitePregnant @Pregnant_desire @SexyEnceinte Italian Martina Stella ???? - claudiafabbri5 : @Astrusa__ Anche io me lo ricordo in quella serie, ha fatto anche il film con Cesare Cremonini e Martina Stella, 'Un amore perfetto'. - Internazionale : È in edicola Internazionale Kids. In questo numero: musica in streaming, case minuscole, studiosi in cerca di micro… - Internazionale : Il nuovo Internazionale Kids. In questo numero: musica in streaming, case minuscole, studiosi in cerca di microbi,… - zazoomblog : Martina Stella col pancione: il saluto all’estate su Instagram - #Martina #Stella #pancione: #saluto -