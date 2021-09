“Lui lo faceva sempre”. Can Yaman e Diletta Leotta, il clamoroso retroscena sull’addio viene fuori solo ora (Di giovedì 30 settembre 2021) Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio ma il gossip su loro due continua a soffiare forte. A lanciare la bomba è Alessandro Rosica, il paparazzo ed esperto di gossip conosciuto su Instagram come Investigatore Social che ha svelato presunti retroscena su questa love story in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Una voce che arriva proprio mentre l’attore turco sembra aver ritrovato la serenità accanto da un’altra donna. Can Yaman infatti sembra essere molto vicino all’attrice Demet Özdemir. “Potrebbe esserci qualcosa fra loro, ma non voglio sbilanciarmi. Al momento si scambiano reazioni su Instagram, ma dai messaggi che si inviano anche sul cellulare non trapela nulla di più di un’amicizia”. sempre Rosica, qualche giorno fa, aveva sparato a zero sulla relazione più ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Cansi sono detti addio ma il gossip su loro due continua a soffiare forte. A lanciare la bomba è Alessandro Rosica, il paparazzo ed esperto di gossip conosciuto su Instagram come Investigatore Social che ha svelato presuntisu questa love story in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Una voce che arriva proprio mentre l’attore turco sembra aver ritrovato la serenità accanto da un’altra donna. Caninfatti sembra essere molto vicino all’attrice Demet Özdemir. “Potrebbe esserci qualcosa fra loro, ma non voglio sbilanciarmi. Al momento si scambiano reazioni su Instagram, ma dai messaggi che si inviano anche sul cellulare non trapela nulla di più di un’amicizia”.Rosica, qualche giorno fa, aveva sparato a zero sulla relazione più ...

