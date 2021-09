La Francia dà la caccia ad Amazon (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la lotta della città di Parigi ad Airbnb, dopo le sovvenzioni alle emittenti televisive per assestare un colpetto a Netflix e gli aiuti agli editori per limitare Facebook e Google, la Francia adesso ha un nuovo obiettivo: una legge per aiutare le piccole librerie indipendenti contro i rivenditori online. Soprattutto contro Amazon. La guerra ai giganti tecnologici stranieri si sposa con l’ansia protezionista francese e la nuova proposta di legge prevede di rendere di fatto illegale la consegna gratuita di Amazon che secondo il governo – pare che anche il presidente Emmanuel Macron sia d’accordo – sarebbe il punto di forza della piattaforma sulle librerie tradizionali. L’obiettivo, ha detto un deputato di MoDem, è “ridurre la distorsione della concorrenza tra chi vende online, che può offrire consegne di libri a un centesimo, e gli ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la lotta della città di Parigi ad Airbnb, dopo le sovvenzioni alle emittenti televisive per assestare un colpetto a Netflix e gli aiuti agli editori per limitare Facebook e Google, laadesso ha un nuovo obiettivo: una legge per aiutare le piccole librerie indipendenti contro i rivenditori online. Soprattutto contro. La guerra ai giganti tecnologici stranieri si sposa con l’ansia protezionista francese e la nuova proposta di legge prevede di rendere di fatto illegale la consegna gratuita diche secondo il governo – pare che anche il presidente Emmanuel Macron sia d’accordo – sarebbe il punto di forza della piattaforma sulle librerie tradizionali. L’obiettivo, ha detto un deputato di MoDem, è “ridurre la distorsione della concorrenza tra chi vende online, che può offrire consegne di libri a un centesimo, e gli ...

