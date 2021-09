Juve | Bonucci | «Questo atteggiamento e voglia diversa | non siano un' eccezione»

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Rispetto alle altre partite, per tutti i 95 minuti, si visto undiverso e unadi soffrire. E’ l’che cercavamo da qualche partita.deve essere l’esempio, non l’”. Lo ha detto il difensore dellantus Leonardoin conferenza stampa dopo il successo ottenuto sul Chelsea. “La svolta? La vedo più come una partita che ci deve servire di lezione, era da un po’ che cercavamo quell’che avevamo un po’ smarrito negli ultimi anni e si era visto solamente a singhiozzo – ha aggiunto – Ladi essere squadra su ogni pallone ha fatto la differenza stasera. A volte tecnicamente sbagliamo troppo, ma con questa mentalità e questa intensità le ...

Advertising

juventusfc : Il post-gara di #SpeziaJuve ? Match report ??? - Profilo3Marco : RT @CorSport: #JuveChelsea, ironia social: #Allegri di corto muso, #Bonucci annulla #Lukaku ?? - Peppuk1 : @Torrenapoli1 Ieri la partita della Juve è stata perfetta, bisogna ammetterlo. A suo modo anche bella. Bonucci ha c… - infoitsport : Pagelle Juve, Bonucci e De Ligt cancellano Lukaku - Nemox04 : @bonucci_leo19 Sarebbero due, le parole: JUVE MERDA! -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bonucci

Anche per questo i senatori - da Chiellini a- lo adorano. Per il resto molta casa, playstation e tv dove vede quasi tutte le partite, sia quelle degli avversari sia quelle della, per ...conferenza, le parole dopoChelsea DE LIGT - 'Matthijs non lo scopriamo stasera. Non sta a me dire che è un grande giocatore. E' stato criticato a volte eccessivamente, è successo a ...Gli zero gol subiti nelle due gare di UCL insieme agli strappi, abbinati ai gol, di Chiesa valgono il primato nel girone per i bianconeri.Il 7° turno del campionato italiano vedrà scontrarsi Juventus e Torino sabato 2 ottobre: probabile 3-4-2-1 per i granata ...