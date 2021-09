Elezioni Roma, nel Pd spunta un video con voto disgiunto a favore di Calenda. Gualtieri rischia (Di giovedì 30 settembre 2021) Gira e rigira, è sempre Renzi ad angosciare il Pd. Persino ora che guida un altro partito invero assai anemico, elettoralmente parlando. Anzi, si può sostenere che i problemi per i dem siano cominciati proprio quando il loro capo fondò Italia Viva. Già, è da allora che i renziani rimasti al Nazareno sono trattati da vigilati speciali. Ogni loro sospiro fa riaffiorare il sospetto. Figuriamoci un video che riprende una mano furtiva che barra con la croce il nome di Calenda e poi ne fa un’altra su quello di Lorenza Bonaccorsi, candidata presidente per il Pd del I Municipio, il centro storico di Roma, la famosa Ztl elettorale. Base Riformista (ex-renziani): «Votate Calenda» Si chiama voto disgiunto e si può esprimere solo nei Comuni dove è previsto il ballottaggio. Consente all’elettore di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Gira e rigira, è sempre Renzi ad angosciare il Pd. Persino ora che guida un altro partito invero assai anemico, elettoralmente parlando. Anzi, si può sostenere che i problemi per i dem siano cominciati proprio quando il loro capo fondò Italia Viva. Già, è da allora che i renziani rimasti al Nazareno sono trattati da vigilati speciali. Ogni loro sospiro fa riaffiorare il sospetto. Figuriamoci unche riprende una mano furtiva che barra con la croce il nome die poi ne fa un’altra su quello di Lorenza Bonaccorsi, candidata presidente per il Pd del I Municipio, il centro storico di, la famosa Ztl elettorale. Base Riformista (ex-renziani): «Votate» Si chiamae si può esprimere solo nei Comuni dove è previsto il ballottaggio. Consente all’elettore di ...

