Disastro Barcellona | Koeman al capolinea? C’è un problema … | VIDEO

Advertising

ilpost : Il Barcellona è un disastro - PianetaMilan : Disastro @FCBarcelona, @RonaldKoeman al capolinea? C’è un problema … | #VIDEO - @LaLiga #LaLigaSantander #LaLiga… - alexhaix : RT @ilpost: Il Barcellona è un disastro - maximperezcalvo : RT @ilpost: Il Barcellona è un disastro - tondoiguell : RT @ilpost: Il Barcellona è un disastro -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Barcellona

Il Post

La squadra non funziona e l'allenatore è a rischio, ma la società, sommersa da debiti e perdite, deve prima assicurarsi di avere i fondi per ...Ilcade 3 - 0 con il Benfica nella seconda gara del girone. Mai i blaugrana erano partiti con due sconfitte in Champions. Il commento del nostro corrispondente Filippo Maria RicciLa squadra non funziona e l'allenatore è a rischio, ma la società, sommersa da debiti e perdite, deve prima assicurarsi di avere i fondi per sostituirlo ...Mercoledì sera gli uomini di Koeman faranno visita al Benfica, che nella prima gara del girone ha guadagnato un punto contro la Dinamo Kiev. Dopo il ko al Camp Nou per 3-0 nella prima gara stagionale ...