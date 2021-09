Claudia Gerini: “Da single in Italia non posso adottare un figlio” (Di giovedì 30 settembre 2021) Claudia Gerini vorrebbe un altro figlio. Anche se oggi è una donna di quasi 50 anni, anche se è single. Ma questo in un paese come l’Italia non è possibile. L’attrice ne ha parlato in un’intima intervista rilasciata al Corriere della Sera, che dà molto da pensare. “Vorrei altri tre figli di quattro o otto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 settembre 2021)vorrebbe un altro. Anche se oggi è una donna di quasi 50 anni, anche se è. Ma questo in un paese come l’non è possibile. L’attrice ne ha parlato in un’intima intervista rilasciata al Corriere della Sera, che dà molto da pensare. “Vorrei altri tre figli di quattro o otto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

FQMagazineit : Claudia Gerini pronta per un altro figlio: “Ho quasi 50 anni, non ho un marito, vorrei un bambino ma non posso adot… - djstevefloris : Claudia Gerini: 'Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare' - zazoomblog : “Orgoglio di mamma e papà”. Claudia Gerini com’è oggi la figlia Linda avuta Federico Zampaglione - #“Orgoglio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CINEMA - I brani di Cafiero nel film di Giorgia Cecere 'Sulla giostra', con Claudia Gerini e Lucia Sardo, in sala dal 3… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - I brani di Cafiero nel film di Giorgia Cecere 'Sulla giostra', con Claudia Gerini e Lucia Sardo, in sala dal 3… -