Cane legato e fatto affogare con le pietre nel lago di Garda Il sindaco | ' Una vergogna assoluta'

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Cane legato e fatto affogare nel lago di Garda. Il sindaco: «Una vergogna assoluta» - Maryeterngif1 : LAGO DI GARDA , CANE LEGATO E FATTO AFFOGARE CON PIETRE LEGATE AL CORPO - TUTTO ANIMALI..GNOMI..NATURA..AMICI… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Cane legato e fatto affogare nel lago di Garda. Il sindaco: «Una vergogna assoluta» - leggoit : Cane legato e fatto affogare nel lago di Garda. Il sindaco: «Una vergogna assoluta» - VoceDelTrentino : Orrore nel lago di Garda: cane viene legato con delle pietre e fatto affogare - -

Ultime Notizie dalla rete : Cane legato

Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un, si convince che ... un gruppo di adolescenti si ritrovada un segreto oscuro e perseguitato da un brutale ...Leggi anche - 'Il- continua il primo cittadino - era sprovvisto di chip e chi ha compiuto il gesto lo ha fatto con consapevolezza . Non ci sono scusanti. Se non si riesce più ad accudire un ...É scattata la denuncia contro ignoti per maltrattamento di animali, si indaga alla ricerca dei responsabili. Il cane era senza microchip ...Doppia tragedia oggi nelle campagne italiane. Due agricoltori sono morti in due diversi incidenti a bordo dei loro trattori, ed un terzo è rimasto ferito in un ...