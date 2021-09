Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA-TARQUINIA PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA SNATA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA E FLAMINIA PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENSESTINA, DIRAMAZIONESUD EAPPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO RESTA INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER VIA ...