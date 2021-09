Meghan a New York, cosa ci raccontano le sue scelte di stile? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se dovessimo giudicarla dal guardaroba per il tour a New York, potremmo dire che Meghan non ha ancora deciso cosa fare da grande. I look scelti dalla duchessa del Sussex per la tre giorni nella Grande Mela hanno mandato messaggi confusi sul destino che l’ex attrice ha scelto per sé dopo avere deciso, in accordo con il marito, di trasferire affari e famiglia a Santa Barbara dall’altra parte del mondo (di Harry). I due ex working royals (il titolo non glielo ha ancora tolto nessuno) sono saltati da un appuntamento all’altro a discorrere di vaccini e equità sociale sempre più nei panni di celebrità e meno, per forza di cose, di propaggini della monarchia britannica. Non avranno più una corona sulla testa ma una copertina del Time su cui sono di recente finiti in qualità di compassionevoli filantropi sì, ed è quella che probabilmente custodiscono nelle cartelle abbinate che si portano dietro per incontrare l’ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield (il portadocumenti di Harry reca la scritta Archie’s Papa). https://twitter.com/enews/status/1441236179727183875 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se dovessimo giudicarla dal guardaroba per il tour a New York, potremmo dire che Meghan non ha ancora deciso cosa fare da grande. I look scelti dalla duchessa del Sussex per la tre giorni nella Grande Mela hanno mandato messaggi confusi sul destino che l’ex attrice ha scelto per sé dopo avere deciso, in accordo con il marito, di trasferire affari e famiglia a Santa Barbara dall’altra parte del mondo (di Harry). I due ex working royals (il titolo non glielo ha ancora tolto nessuno) sono saltati da un appuntamento all’altro a discorrere di vaccini e equità sociale sempre più nei panni di celebrità e meno, per forza di cose, di propaggini della monarchia britannica. Non avranno più una corona sulla testa ma una copertina del Time su cui sono di recente finiti in qualità di compassionevoli filantropi sì, ed è quella che probabilmente custodiscono nelle cartelle abbinate che si portano dietro per incontrare l’ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield (il portadocumenti di Harry reca la scritta Archie’s Papa). https://twitter.com/enews/status/1441236179727183875

Advertising

vogue_italia : Meghan Markle è stata fotografata a New York e il suo stile era impeccabile (merito dei cappottini ??) Ecco le foto… - infoitcultura : Harry e Meghan a New York: i Sussex sommersi dalle critiche - infoitcultura : Meghan Markle, scandalo a New York: abiti e gioielli da 450mila euro all'evento per i Paesi poveri - mimmacaroli : RT @VanityFairIt: Harry e Meghan Markle si preparano ad aprire ufficialmente un nuovo capitolo della loro vita insieme #Sussex https://t.c… - ilona84010600 : RT @vogue_italia: Meghan Markle è stata fotografata a New York e il suo stile era impeccabile (merito dei cappottini ??) Ecco le foto e i d… -