Manuel e Lulù ai ferri corti? La reazione di Bortuzzo all’interno del Gf Vip 6 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Manuel e Lulù ai ferri corti? Sono in tanti ormai a mettere in discussione questa neo coppia che pare essersi formata all’interno della casa più spiata d’Italia. Se però da parte della principessa Lulù si parla già di sentimenti, lo stesso non si può dire dalla parte di Manuel che in certe circostanze della giornata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Manuel Bortuzzo si confessa: “Gambe come morte, ma…” Anticipazioni Grande Fratello Vip 5 puntata 30 novembre Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Spostata la finale del Grande Fratello Vip 5 Stefano Bettarini in causa contro il GF Vip5 Amedeo ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 settembre 2021)ai? Sono in tanti ormai a mettere in discussione questa neo coppia che pare essersi formatadella casa più spiata d’Italia. Se però da parte della principessasi parla già di sentimenti, lo stesso non si può dire dalla parte diche in certe circostanze della giornata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::si confessa: “Gambe come morte, ma…” Anticipazioni Grande Fratello Vip 5 puntata 30 novembre Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Spostata la finale del Grande Fratello Vip 5 Stefano Bettarini in causa contro il GF Vip5 Amedeo ...

Advertising

GrandeFratello : Manuel e Lulù sempre più vicini…?? #GFVIP - GrandeFratello : ... scusate, ma avete notato quanta tenerezza tra Lulù e Manuel? ?? #GFVIP - PAZZESCAMILANOT : Lulù vuole forzare a tutti i costo una storia che non c'è per avere il blocco. Manuel che non ha manco le palle di… - limortaccitu_a : RT @pazzeska6: in passato ho shippato manuel e lulù: #gfvip - whitevcat : manuel e lulu sono in due universi opposti mentalmente, caratterialmente e tutto.. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Lulù GF Vip, Lulù ha un ragazzo fuori? Fan avvertono Manuel: 'Parla di nuovo in codice di Luca' Continua a far discutere il primo flirt nato nella casa del GF Vip 6, quello tra Lulù e Manuel . Se molti spettatori sono certi del fatto che l'ex nuotatore non nutra un vero interesse per la principessa, tanti altri preferiscono focalizzarsi su di lei e su alcuni riferimenti all'...

Gf Vip, il brutto gesto di Manuel Bortuzzo a Lulú Selassie. Fan furiosi: "Mollalo subito" Gf Vip , il brutto gesto di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassie. Fan infuriati: " lascialo cadere ora ". Pochi minuti fa ha iniziato a girare un video su Twitter che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Il video parla ...

Manuel Bortuzzo ecco cosa pensano i suoi genitori di Lul Selassi le loro parole Gossip News Continua a far discutere il primo flirt nato nella casa del GF Vip 6, quello tra. Se molti spettatori sono certi del fatto che l'ex nuotatore non nutra un vero interesse per la principessa, tanti altri preferiscono focalizzarsi su di lei e su alcuni riferimenti all'...Gf Vip , il brutto gesto diBortuzzo aSelassie. Fan infuriati: " lascialo cadere ora ". Pochi minuti fa ha iniziato a girare un video su Twitter che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Il video parla ...