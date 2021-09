Grey’s Anatomy: ritorno incredibile per Addison Montgomery (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un grande ritorno in Grey’s Anatomy 18: la dottoressa Addison Montgomery torna fra le corsie del Grey-Sloan Memorial. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Walsh (@katewalsh) Manca sempre meno per l’inizio del medical drama più longevo, Grey’s Anatomy 18. Dopo molti e inaspettati ritorni che sono avvenuti nella diciasettima stagione, in questa nuova ce ne saranno tanti. Il più gradito da tutti i fan è senza dubbio il ritorno della prima moglie di Derek Shepherd (Patrick Dempsey), la dottoressa chirurgo neonatale e fetale, specializzata in ostetricia e ginecologia, Addison Montgomery (Kate Walsh). Fino a poco fa, tutti i fan del medical ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un grandein18: la dottoressatorna fra le corsie del Grey-Sloan Memorial. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Walsh (@katewalsh) Manca sempre meno per l’inizio del medical drama più longevo,18. Dopo molti e inaspettati ritorni che sono avvenuti nella diciasettima stagione, in questa nuova ce ne saranno tanti. Il più gradito da tutti i fan è senza dubbio ildella prima moglie di Derek Shepherd (Patrick Dempsey), la dottoressa chirurgo neonatale e fetale, specializzata in ostetricia e ginecologia,(Kate Walsh). Fino a poco fa, tutti i fan del medical ...

uundefedeted : c’è stato un periodo in cui volevo diventare chirurgo estetico ma col passare del tempo sono diventata talmente ipo… - tivolevodire : il modo in cui grey’s anatomy mi migliora le giornate - Creytera : A @calmaxuliana assistindo Grey's Anatomy no futuro - Resili3nt2 : grey's anatomy ormai è lo spin off di sé stesso, un po' come quell'aborto mancato di cursed child per harry potter - euleoguimaraes : @andrenossauro Hahahahahahaha é tipo fazer um spin-off de grey's anatomy focado na Meredith -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Katherine Heigl su Grey s Anatomy: «Massacrata per aver detto la verità» Vanity Fair Italia