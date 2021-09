Governare il futuro. Gli Usa continuano a essere i più golosi dei dati degli utenti delle big tech (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Governo americano, nel primo quadrimestre del 2020, ha chiesto quasi settantamila volte alle big tech – e, in particolare a Apple, Facebook e Twitter – i dati dei loro utenti per una serie di ragioni diverse. Tanto tanto di più di ogni altro Paese al mondo. Seguono la Francia, la Germania e l’Inghilterra. La prima con quasi 25 mila richieste, la seconda con quasi 14 mila e la terza con circa 10 mila. In effetti, quindi, se si raffronta la popolazione tedesca – circa 83 milioni di abitanti – con quella statunitense – circa 330 milioni – il Governo di Berlino appare curioso almeno quanto quello di Washington. Ben distanziati gli altri Paesi, tra i quali il nostro con 3 mila richieste che, comunque, in quattro mesi, non possono dirsi poche. Tanto per avere un’idea in Canada e Sud Corea, nello stesso periodo, le richieste sono state ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Governo americano, nel primo quadrimestre del 2020, ha chiesto quasi settantamila volte alle big– e, in particolare a Apple, Facebook e Twitter – idei loroper una serie di ragioni diverse. Tanto tanto di più di ogni altro Paese al mondo. Seguono la Francia, la Germania e l’Inghilterra. La prima con quasi 25 mila richieste, la seconda con quasi 14 mila e la terza con circa 10 mila. In effetti, quindi, se si raffronta la popolazione tedesca – circa 83 milioni di abitanti – con quella statunitense – circa 330 milioni – il Governo di Berlino appare curioso almeno quanto quello di Washington. Ben distanziati gli altri Paesi, tra i quali il nostro con 3 mila richieste che, comunque, in quattro mesi, non possono dirsi poche. Tanto per avere un’idea in Canada e Sud Corea, nello stesso periodo, le richieste sono state ...

