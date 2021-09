Don Matteo 13, oltre Raoul Bova, un’altra new entry: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra le novità di Don Matteo non vi è solo Raoul Bova, ma anche l’arrivo di Giancarlo Magalli che vestirà i panni di un vescovo La tredicesima stagione di Don Matteo, di certo, è quella che sta tenendo più sulle spine i telespettatori amanti della serie. Settimana dopo settimana, i fans sono stati raggiunti da moltissime informazioni, scoprendo alla fine che solo alcune erano vere. In Don Matteo 13, infatti, vi sarà il grande assente Terence Hill. L’attore ha girato qualche giorno fa la sua ultima scena nelle serie e ha detto addio per sempre al personaggio di Don Matteo. Per uno che va via, c’è un alro che subentra. La tredicesima stagione, infatti, vedrà l’arrivo di un nuovo parroco ossia Don Massimo Mezzanotte che sarà interpretato da Raoul Bova. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra le novità di Donnon vi è solo, ma anche l’arrivo di Giancarlo Magalli che vestirà i panni di un vescovo La tredicesima stagione di Don, di certo, è quella che sta tenendo più sulle spine i telespettatori amanti della serie. Settimana dopo settimana, i fans sono stati raggiunti da moltissime informazioni, scoprendo alla fine che solo alcune erano vere. In Don13, infatti, vi sarà il grande assente Terence Hill. L’attore ha girato qualche giorno fa la sua ultima scena nelle serie e ha detto addio per sempre al personaggio di Don. Per uno che va via, c’è un alro che subentra. La tredicesima stagione, infatti, vedrà l’arrivo di un nuovo parroco ossia Don Massimo Mezzanotte che sarà interpretato da. ...

