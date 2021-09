Digital Magics, Tamburi sottoscrive l’aumento di capitale (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha reso noto che che l’azionista rilevante StarTIP, società interamente controllata da Tamburi Investment Partners, ha esercitato tutti i propri diritti a sottoscrivere pro-quota l’aumento di capitale in corso. StarTIP, che detiene circa il 22% del capitale di Digital Magics, ha esercitato diritti relativi a 481.348 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 1.756.920,20 euro. l’aumento di capitale di Digital Magics – fino a 8 milioni di euro – è finalizzato al supporto del Piano Industriale 2021-2025. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha reso noto che che l’azionista rilevante StarTIP, società interamente controllata daInvestment Partners, ha esercitato tutti i propri diritti are pro-quotadiin corso. StarTIP, che detiene circa il 22% deldi, ha esercitato diritti relativi a 481.348 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 1.756.920,20 euro.didi– fino a 8 milioni di euro – è finalizzato al supporto del Piano Industriale 2021-2025.

