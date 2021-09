Death Stranding Director’s Cut Recensione, il dito medio di Kojima (Di mercoledì 29 settembre 2021) Di Death Stranding il bimbo del leggendario (ormai) Hideo Kojima, abbiamo letto in ogni Recensione possibile, per ogni console e piattaforma attuale, assai prima della Director’s Cut di cui parliamo oggi. Tanto che ormai, anni dopo la prima release su PS4, non è più nemmeno tanto neonato, e si appresta a divenire superato una volta che “il maestro” ci avrà resi edotti riguardo la natura della sua prossima produzione geniale. Eppure, Death Stranding è ancora lo stesso, inguaribile, e per certi versi immaturo, videogioco che era allora. E come tale, anche su PS5, anche con i contenuti aggiunti in termini di Gameplay e narrativa, il pubblico che lo toccherà con mano ne resterà ammaliato, rapito, coinvolto come mai in un altro videogioco. Oppure, lo odierà, al punto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diil bimbo del leggendario (ormai) Hideo, abbiamo letto in ognipossibile, per ogni console e piattaforma attuale, assai prima dellaCut di cui parliamo oggi. Tanto che ormai, anni dopo la prima release su PS4, non è più nemmeno tanto neonato, e si appresta a divenire superato una volta che “il maestro” ci avrà resi edotti riguardo la natura della sua prossima produzione geniale. Eppure,è ancora lo stesso, inguaribile, e per certi versi immaturo, videogioco che era allora. E come tale, anche su PS5, anche con i contenuti aggiunti in termini di Gameplay e narrativa, il pubblico che lo toccherà con mano ne resterà ammaliato, rapito, coinvolto come mai in un altro videogioco. Oppure, lo odierà, al punto ...

Advertising

arrosT_Ticino : il doppiaggio italiano di death stranding. che ve lo dico a fare sputiamo in culo agli inglesi - TommasoDS : @ilGenshinaro >>> E mi tornano alla mente robe aberranti fatte a Mass Effect 3, Nier Automata, Fire Emblem Three Ho… - GiocareOra : Come usare il poligono di tiro in Death Stranding - GiocareOra : Come ottenere lo scheletro di supporto in Death Stranding - theshelterit : Siamo carichi come delle molle e siamo pronti per la puntata di stasera! Parleremo di Death Stranding: Director's C… -