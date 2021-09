Condono fiscale, ipotesi proroga: quali debiti fanno parte dello stralcio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il decreto Sostegni dello scorso marzo ha annullato debiti fino a 5mila euro per determinate categorie di contribuenti Lo scorso marzo il decreto sostegni del governo ha previsto, tra i vari interventi, un Condono fiscale. C’è stato lo stralcio di debiti fino a 5mila euro per determinate categorie di contribuenti. Al vaglio del governo, però, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il decreto Sostegniscorso marzo ha annullatofino a 5mila euro per determinate categorie di contribuenti Lo scorso marzo il decreto sostegni del governo ha previsto, tra i vari interventi, un. C’è stato lodifino a 5mila euro per determinate categorie di contribuenti. Al vaglio del governo, però, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

FinanciaLounge : Il #CondonoFiscale entra nel vivo - infoiteconomia : Condono fiscale 2021: lo stralcio delle cartelle esattoriali - wam_the : Nuovo condono fiscale: ecco tutti i debiti annullati - DividendProfit : Condono fiscale, ma non per tutti. Ecco chi ne beneficia e chi no Da FinanciaLounge - marcofuina1 : @GiuseppeConteIT Ora lei sostiene #Draghi, il #GreenpassObbligatorio, sblocco licenziamenti, condono fiscale, rifor… -