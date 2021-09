Cavarzere Venezia | il programma del candidato sindaco del Pd è copiato Da una lista di centrodestra del bresciano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ildi, provincia di, ha pubblicato unelettoraleda un comune lombardo. Gli avversari se ne sono accorti, a causa di un riferimento non proprio pertinente e ne è nata una polemica pre-elettorale. A Paolo Fontolan, viceuscente del Pd, non è rimasto che ammettere e chiedere scusa. Sperando che l’incidente non influisca selle scelte nell’urna. “Abbiamo fatto una figuraccia. Abbiamo sbagliato, anzi ho sbagliato io e me ne assumo tutta la responsabilità”. A smascherarlo è stato un sostenitore di Andrea Fumana,della sinistra (il terzo pretendente è Pierfrancesco Munari del). E’ stata una frase che indicava la necessità di “coinvolgere attivamente i nostri ...

Con in po' di pazienza si scopre che tutto il capitolo del programma di Idea per, la lista di Fontolan, che riguarda i servizi sociali, è preso quasi pari pari (con qualche piccola modifica ...... scoppiata non appena sul sito del comune sono apparsi i programmi elettorali di Fontolan e degli avversari Andrea Fumana candidato del centro destra con L'altrae Pierfrancesco Munari ...CAVARZERE Si rompe un tubo dell’acquedotto ed una casa al Villaggio Busonera finisce allagata. Brutta sorpresa ieri mattina per una signora disabile che, appena svegliata, si è ritrovata il pianterren ...Fontolan: «Ho sbagliato e ora ne pago le conseguenze. Ciò che fa male è che per questo io sia stato oggetto di attacchi personali e anche sulla mia professione» ...