Atalanta vs Milan | statistiche e numeri del match

Il Milan è la squadra contro cui l'Atalanta ha pareggiato più incontri in Serie A: 43 su 120 partite complessive (completano il bilancio 25 successi nerazzurri e 52 rossoneri); sei delle ultime 12 sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate in parità (il 50% in questo parziale). Nelle ultime sei sfide di Serie A tra Atalanta e Milan non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (nell'ultimo incontro vittoria dei rossoneri a Bergamo a maggio). Da quando Gian Piero Gasperini allena l'Atalanta (2016/17), tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa in Serie A, il Milan è una delle due (con la Juventus) contro cui i bergamaschi hanno vinto meno incontri (solo uno, 5-0 nel dicembre 2019). L'Atalanta ha raccolto 11 punti nelle prime sei ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Milan Guaio a un ginocchio per Florenzi: salta Atalanta e Nations League Alessandro Florenzi senza pace. Non bastasse la clamorosa beffa della rimonta subita dall'Atletico Madrid, capace di imporsi per 2 - 1 a San Siro al minuto 97, ecco che il Milan è costretto a fare a meno del proprio esterno. Di nuovo. Florenzi, entrato nel finale del match contro gli spagnoli, come riporta 'Sky Sport' è tormentato dai problemi al ginocchio sinistro che ...

DIRETTA/ Atalanta Primavera Young Boys (risultato 2 - 0) streaming tv: parata di Sassi! ...diretta di Atalanta Primavera Young Boys , pure prima vediamo come i due club approdano al turno e in primis proprio i bergamaschi. Abbiamo citato prima il successo nel derby lombardo contro il Milan ...

Atalanta Milan, le probabili formazioni Superscudetto Le designazioni arbitrali della 7’ giornata: il derby torinese va a Valeri L’AIA ha reso noti le designazioni degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di Serie A Il derby di Torino sarà diretto ...

Gazzetta: “Tomori, avvisate anche Mario Draghi: con lui non basta il green pass” Oggi La Gazzetta dello Sport ha voluto premiare Fikayo Tomori per la sua prestazione nel Milan contro l’Atletico Madrid. Il voto è un 7,5 al difensore inglese con questa pagella: “Sempre più bravo. Si ...

