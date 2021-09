Usa: Yellen, 'non alzare tetto debito sarebbe catastrofico' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Il Congresso Usa deve "scongiurare un evento catastrofico per la nostra economia" e cioè il mancato aumento del tetto del debito che "dal 1960 è stato alzato o sospeso 78 volte, quasi sempre su base bipartisan".Lo ha affermato il segretario al Tesoro Janet Yellen in un'audizione al Senato Usa esprimendo "la speranza che possiamo lavorare insieme per farlo di nuovo e per costruire un'economia americana più forte per le generazioni future". La Yellen in precedenza aveva inviato una lettera ai leader del Congresso con le stime "secondo cui probabilmente il Tesoro esaurirà le sue misure straordinarie entro il 18 ottobre" senza un intervento del Congresso, restando "con risorse molto limitate che si esaurirebbero rapidamente. Non è chiaro se potremo continuare a rispettare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Il Congresso Usa deve "scongiurare un eventoper la nostra economia" e cioè il mancato aumento deldelche "dal 1960 è stato alzato o sospeso 78 volte, quasi sempre su base bipartisan".Lo ha affermato il segretario al Tesoro Janetin un'audizione al Senato Usa esprimendo "la speranza che possiamo lavorare insieme per farlo di nuovo e per costruire un'economia americana più forte per le generazioni future". Lain precedenza aveva inviato una lettera ai leader del Congresso con le stime "secondo cui probabilmente il Tesoro esaurirà le sue misure straordinarie entro il 18 ottobre" senza un intervento del Congresso, restando "con risorse molto limitate che si esaurirebbero rapidamente. Non è chiaro se potremo continuare a rispettare ...

