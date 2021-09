Uragano Osimhen, il Napoli gongola (Di martedì 28 settembre 2021) E’ la stagione della definitiva consacrazione. Le qualità di Victor Osimhen non sono mai state in discussione, ma l’ex Lilla è stato condizionato dagli infortuni. La stagione è iniziata con il botto, il nigeriano si è confermato uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A. L’impatto è stato devastante, il calciatore del Napoli ha già realizzato 6 gol in 5 partite, 4 in campionato e 2 in Europa League, si tratta di una media altissima ed in grado di migliorare già dalle prossime partite. Un rendimento come Benzema del Real Madrid e meglio di Haaland del Borussia Dortmund. Le sue qualità non sono mai state in discussione, ma adesso ha trovato le giuste motivazioni grazie ad un allenatore molto preparato come Spalletti. Super Osimhen Foto di Luca Zennaro / AnsaIl Napoli ha effettuato l’investimento più ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) E’ la stagione della definitiva consacrazione. Le qualità di Victornon sono mai state in discussione, ma l’ex Lilla è stato condizionato dagli infortuni. La stagione è iniziata con il botto, il nigeriano si è confermato uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A. L’impatto è stato devastante, il calciatore delha già realizzato 6 gol in 5 partite, 4 in campionato e 2 in Europa League, si tratta di una media altissima ed in grado di migliorare già dalle prossime partite. Un rendimento come Benzema del Real Madrid e meglio di Haaland del Borussia Dortmund. Le sue qualità non sono mai state in discussione, ma adesso ha trovato le giuste motivazioni grazie ad un allenatore molto preparato come Spalletti. SuperFoto di Luca Zennaro / AnsaIlha effettuato l’investimento più ...

Ultime Notizie dalla rete : Uragano Osimhen Osimhen re d'Europa: 4 big si sono mosse, la posizione del Napoli e quei 120 milioni? Commenta per primo L'uragano Osimhen ha scosso l'ambiente Napoli. Numeri alla mano, in Europa comanda il forte attaccante classe 1998 protagonista di 6 gol in 5 partite (4 in campionato e 2 in Europa League). Come Benzema ...

Bargiggia, Napoli calciatori senza stipendio. Osimhen come Lukaku' BARGIGGIA: OSIMHEN VALE QUANTO LUKAKU Paolo Bargiggia giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio: " Osimhen è un uragano. Un fattore ...

Pagelle Napoli Cagliari 2-0: Osimhen un uragano, Godin travolto VOTI Calcio News 24 Uragano Osimhen, il Napoli gongola E’ la stagione della definitiva consacrazione. Le qualità di Victor Osimhen non sono mai state in discussione, ma l’ex Lilla è stato condizionato dagli infortuni. La stagione è iniziata con il botto, ...

Calcio. Napoli 2-Cagliari 0: prosegue la sorprendente corsa solitaria degli azzurri Napoli – Cagliari 2 a 0, prosegue la sorprendente corsa solitaria degli azzurri Partita senza storie, i partenopei hanno ...

