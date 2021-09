Travolto dal suo autocarro | morto camionista nel Palermitano

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo i due operai morti a Milano e un altro a Padova, una tragedia si è verificata anche a Capaci, nel, dove undi 52 anni èdopo essere rimasto schiacciato dal mezzo pesante che guidava. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo mentre si trovava in via Guttuso, la strada che conduce all’autoparco comunale, è sceso dal mezzo forse per controllare le ruote anteriori, ma avrebbe dimenticato di tirare il freno a mano. L’si sarebbe così messo in movimento stritolandolo. Per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.