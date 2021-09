Lutto per Luca e Nicola Zingaretti, è morto il papà Aquilino. L’addio: “Ci piace pensarlo con la sua Mimmì” (Di martedì 28 settembre 2021) “Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se n’è andato. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. È stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”. Le parole sono di Luca Zingaretti che su Instagram ha postato un breve pensiero per il papà scomparso. Lui, il fratello Nicola e la sorella Angela (anche lei come il papà dirigente di banca) dicono addio al padre e lo immaginano insieme a Emma, la mamma. I messaggi di cordoglio dalla politica per il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: dal gruppo del PD capitolino, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Stamattina, nostro padre, se n’è andato. A noifelice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. È stato unmagnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”. Le parole sono diche su Instagram ha postato un breve pensiero per ilscomparso. Lui, il fratelloe la sorella Angela (anche lei come ildirigente di banca) dicono addio al padre e lo immaginano insieme a Emma, la mamma. I messaggi di cordoglio dalla politica per il Presidente della Regione Lazio,: dal gruppo del PD capitolino, ...

