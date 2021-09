Germania, Prodi si augura la Grande Coalizione Spd/Cdu: 'I liberali sono un problema per l'Italia' (Di martedì 28 settembre 2021) Romano Prodi, assiduo frequentatore degli ambienti europei, vede grigio circa la prospettiva di un governo tedesco con l'appoggio dei liberali. 'Alla Germania serve una Grande Coalizione a guida Spd, ... Leggi su globalist (Di martedì 28 settembre 2021) Romano, assiduo frequentatore degli ambienti europei, vede grigio circa la prospettiva di un governo tedesco con l'appoggio dei. 'Allaserve unaa guida Spd, ...

Advertising

Nich_Ferrante : Su @ilmessaggeroit c'è un'intervista al Presidente #Prodi sulle elezioni in #Germania. Direi che questo alla fine s… - PaolaBarbero9 : RT @sandrogaggioli: Uno scritto di Conte sul Corriere, un commento di Letta sulle elezioni in Germania, Prodi che invita la Sardina... Melo… - Marcopierini10 : Prodi spinge la Germania alla Grande Coalizione: 'I liberali un problema per noi' - globalistIT : - GraziaMontefal2 : RT @sandrogaggioli: Uno scritto di Conte sul Corriere, un commento di Letta sulle elezioni in Germania, Prodi che invita la Sardina... Melo… -